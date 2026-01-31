Doğu Anadolu'ya Kar Uyarısı: Erzurum, Ardahan, Bayburt ve Erzincan

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün tahmini

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği bildirildi.

Yağışların Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde aralıklı kar, Erzincan ve çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinden pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar vatandaşları uyararak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" dediler.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE; BÖLGE GENELİNDE HAVANIN ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞIŞLI GEÇECEĞİ, YAĞIŞLARIN ERZURUM, ARDAHAN, BAYBURT VE ÇEVRELERİNDE ARALIKLI KAR, ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE OLMASI BEKLENİYOR.