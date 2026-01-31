Kardan Sivas Valiliği Maketi Kızılelma Köyü'nde Ziyaretçileri Ağırlıyor

Koyulhisar Kızılelma köyünde yapılan kardan Sivas Valiliği maketi, Kız Kulesiyle gündeme gelen ekibin yeni çalışması olarak köy halkı ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:18
Kardan Sivas Valiliği Maketi Kızılelma Köyü'nde Ziyaretçileri Ağırlıyor

Kardan Sivas Valiliği Maketi Kızılelma Köyü'nde Ziyaretçileri Ağırlıyor

Köyde yeni ilgi: küçük ölçekli büyük emek

Sivas’ın Koyulhisar İlçesi Kızılelma köyünde, daha önce yaptıkları kardan Kız Kulesi ile dikkat çeken ekip, bu kez tarihle buluşan bir çalışmaya imza attı: köy meydanında inşa edilen kardan Sivas Valiliği maketi ziyaretçileri ağırlıyor.

Geçen paylaşımlarda çocukların maketin karşısında ayaklarını uzatarak çay içtiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuş; sıcak bir hikâyeye dönüşmüştü. Bu ilginin ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un davetiyle çocuklar İstanbul’a götürülüp gerçek Kız Kulesini görme fırsatı yakalamıştı.

İstanbul ziyaretinin ardından ekip, köy meydanında bu kez tarihi Sivas Valilik binasının kardan maketini yaparak yerel ve ziyaretçi ilgisini yeniden topladı. Maket, hem el emeğini hem de tarihi yapıya duyulan sevgiyi ortaya koyuyor.

Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel de kardan valiliğin ziyaretçileri arasında yer aldı. Kaymakam Yücel köyü ziyaret ederek köy sakinleri ile sohbet etti, çocuklardan Kız Kulesi hikâyelerini dinledi ve kardan Sivas Valiliği maketi önünde köy halkı ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bu tür çalışmalar, kırsal alanlarda sanatsal üretim ve toplumsal dayanışma örneği olarak dikkat çekiyor; Kızılelma köyündeki kardan yapıtlar hem yerel hafızayı canlı tutuyor hem de ziyaretçilere sıcak anlar sunuyor.

AKINCILAR KAYMAKAMI MÜRÜVVET YÜCEL’DE KARDAN VALİLİĞİN ZİYARETÇİLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI. YÜCEL...

AKINCILAR KAYMAKAMI MÜRÜVVET YÜCEL’DE KARDAN VALİLİĞİN ZİYARETÇİLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI. YÜCEL KÖYÜ ZİYARET EDEREK KÖY SAKİNLERİ İLE SOHBET ETTİ. ÇOCUKLARDAN KIZ KULESİ HİKAYELERİNİ DİNLEYEN YÜCEL, KARDAN YAPILMIŞ SİVAS VALİLİĞİ MAKETİ ÖNÜNDE KÖY SAKİNLERİ VE ÇOCUKLARLA HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRDİ.

AKINCILAR KAYMAKAMI MÜRÜVVET YÜCEL’DE KARDAN VALİLİĞİN ZİYARETÇİLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI. YÜCEL...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın İncirliova'da Sağanak Hayatı Felç Etti
2
Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor
3
Bayburt'ta Taşkın Kontrol İnşaatları Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli'de Sürüyor
4
Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı
5
Muş'ta Besiciler Söğüt Dallarıyla Yem Maliyetini Düşürüyor
6
Erzincan'da Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye ile Güvenle İndirildi
7
Hakkarili Eğitimci Erol Hanlıgil Kilimanjaro Zirvesine Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları