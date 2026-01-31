Kardan Sivas Valiliği Maketi Kızılelma Köyü'nde Ziyaretçileri Ağırlıyor

Köyde yeni ilgi: küçük ölçekli büyük emek

Sivas’ın Koyulhisar İlçesi Kızılelma köyünde, daha önce yaptıkları kardan Kız Kulesi ile dikkat çeken ekip, bu kez tarihle buluşan bir çalışmaya imza attı: köy meydanında inşa edilen kardan Sivas Valiliği maketi ziyaretçileri ağırlıyor.

Geçen paylaşımlarda çocukların maketin karşısında ayaklarını uzatarak çay içtiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuş; sıcak bir hikâyeye dönüşmüştü. Bu ilginin ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un davetiyle çocuklar İstanbul’a götürülüp gerçek Kız Kulesini görme fırsatı yakalamıştı.

İstanbul ziyaretinin ardından ekip, köy meydanında bu kez tarihi Sivas Valilik binasının kardan maketini yaparak yerel ve ziyaretçi ilgisini yeniden topladı. Maket, hem el emeğini hem de tarihi yapıya duyulan sevgiyi ortaya koyuyor.

Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel de kardan valiliğin ziyaretçileri arasında yer aldı. Kaymakam Yücel köyü ziyaret ederek köy sakinleri ile sohbet etti, çocuklardan Kız Kulesi hikâyelerini dinledi ve kardan Sivas Valiliği maketi önünde köy halkı ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bu tür çalışmalar, kırsal alanlarda sanatsal üretim ve toplumsal dayanışma örneği olarak dikkat çekiyor; Kızılelma köyündeki kardan yapıtlar hem yerel hafızayı canlı tutuyor hem de ziyaretçilere sıcak anlar sunuyor.

