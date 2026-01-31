Mersin'de Sel İzleri Siliniyor — MESKİ ve Büyükşehir Ekipleri Seferber

Mersin'de sel sonrası MESKİ ve Büyükşehir ekipleri, su tahliyesi ve çamur-atık temizliği için gece gündüz çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:53
Mersin'de Sel İzleri Siliniyor — MESKİ ve Büyükşehir Ekipleri Seferber

Mersin'de Sel İzleri Siliniyor

Mersin'de etkili olan yoğun yağışların ardından ortaya çıkan sel ve taşkınların izleri, sahaya çıkan ekiplerin yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla silinmeye çalışılıyor. Suyun tahliyesi ile birlikte çamur ve atık temizliği öncelikli olarak ele alındı.

İş makineleri ve temizlik ekipleri seferber

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, dere yataklarının taşması sonucu yükselen su seviyelerine müdahale ederek iş makineleriyle su tahliye çalışmalarını tamamladı. Yollarda ve çevrede biriken çamur, çakıl, odun ve çeşitli atıklar kısa sürede temizlendi.

Farklı noktalarda yürütülen müdahalelerde, şiddetli yüzey akıntılarıyla sürüklenen malzemeler ekiplerce toplandı. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamına hızlı dönüşü için özellikle riskli bölgelerde gece boyunca yoğun mesai harcandı.

Güvenlik ve düzenleme çalışmaları sürüyor

Yetkililer, temizlik ve düzenleme çalışmalarının yağıştan etkilenen bölgelerde aralıksız devam ettiğini bildirdi. Çalışmalar sırasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alındı ve riskli alanlarda müdahaleler önceliklendirildi.

