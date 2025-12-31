Başkan Aşgın Çöplü Mahallesi'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

"Başkanım Mahallemizde Söz Bizde" toplantısının 2025 son buluşması

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Başkanım Mahallemizde Söz Bizde" buluşmaları kapsamında 2025 yılının son mahalle toplantısını Çöplü Mahallesinde gerçekleştirdi. Toplantı Hürriyet İlkokulu Konferans Salonunda yapıldı ve mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Programa Başkan Aşgın'ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Vekili Osman Fatih Gümüş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, belediye başkan yardımcıları, AK Parti belediye meclis üyeleri, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda konuşan Muhtar Yılmaz Kılcı, belediye ile uyum içinde çalıştıklarını ve mahallede yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretildiğini belirtti. Başkan Aşgın ise Çöplü Mahallesi'nde hayata geçirilen hizmetleri anlatarak, Çorum'un tüm mahallelerine eşit ve adil hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Aşgın, "Rabbime hamdolsun ki tüm ekiplerimizle birlikte aşkla çalışıyoruz. Bu şehri samimiyetle, aşkla ve heyecanla daha güzel yarınlara taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallelerin gelişimi için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Aşgın, Çöplü Mahallesi'nin en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Bu konuda belediye olarak süreci hızlandıracak yeni adımlar atacaklarını ve mahalle sakinlerinden destek beklediklerini dile getirdi.

Toplantıda mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Aşgın, iletilen konularla yakından ilgilendi. Taleplerin çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimat veren Aşgın, istişare kültürüne büyük önem verdiklerini belirterek benzer buluşmaların devam edeceğini söyledi.

Toplantı sonunda özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Aşgın, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

