İnegöllü Çiftçi Abdullah Kaptan 70 Milyonluk Mal Varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na Bağışladı

İnegöl'de 78 yaşındaki çiftçi Abdullah Kaptan, yaklaşık 70 milyon değerindeki tarlalarını, evlerini ve yazlıklarını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:42
Vefatının ardından vakfa devredilecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan 78 yaşındaki Abdullah Kaptan, ölümünün ardından kullanılmak üzere tüm mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

Bağış, tarlalar, evler ve yazlıklardan oluşuyor ve yaklaşık 70 milyon değerinde olduğu belirtildi.

Bağış töreninde Kaptan'a plaket takdim edildi. Plaketi Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, JAV Genel Müdürü Mehmet Boyraz ve JAV Yatırım ve İştirakler Müdürü Hakan Başkaya sundu.

Kaptan'ın bağışı, belirtilen koşullar doğrultusunda vakfın hizmet ve faaliyetleri için kullanılacak.

