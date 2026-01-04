Başkan Gülpınar Oto Galericiler Sitesi’ndeki Hasarı Yerinde İnceledi

58 yılın en yoğun kar yağışı sonrası esnafın yanında

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentte yaşanan rekor kar yağışının ardından Oto Galericiler Sitesinde hasar gören işyerlerini yerinde inceledi.

Kar yağışının başladığı ilk günden bu yana karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine eden Başkan Gülpınar, aynı zamanda kar nedeniyle maddi zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, yoğun kar nedeniyle iş yerlerinin önündeki sundurmaların kar ağırlığına dayanamayarak çökmesi sonucu mağduriyet yaşayan esnafla bir araya gelen Başkan Gülpınar, site içerisindeki hasarı tek tek yerinde inceledi ve esnafın sorunlarını dinledi.

Ziyarette Başkan Gülpınar'a Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca ile Şanlıurfa Batıkent Otogalericiler Kooperatif Başkanı Ahmet Güler de eşlik etti. Esnafla yakından ilgilenen Gülpınar, 58 yıl aradan sonra şehirde yaşanan bu olağanüstü doğa olayından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oto Galericiler Sitesi ziyaretinin ardından Başkan Gülpınar, Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde faaliyet gösteren ve kar yağışı nedeniyle maddi zarar gören bir geri dönüşüm fabrikasını da ziyaret etti. İş yeri sahibiyle görüşüp hasarla ilgili bilgi alan Gülpınar, esnafa geçmiş olsun dileklerini yineledi.

BAŞKAN GÜLPINAR, HASAR GÖREN İŞYERLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ