Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı

Didim’de çalışmaları yerinde inceledi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yeni yılın ilk günlerinde kent genelinde sürdürülen belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek sahadaki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gençay, Didim’in farklı mahallelerinde devam eden çalışmaları yakından takip ederek yürütülen hizmetlerin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İncelemeleri sırasında çalışmaların planlı, koordineli ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı.

Başkan Hatice Gençay, projelerin kentin ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle hayata geçirildiğini ve yapılan her hizmetin Didim halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

"Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, kentimize değer katan hizmetleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Didim’in sadece bugününü değil, yarınını da düşünerek planlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Yeni yılda da aynı sorumluluk bilinciyle sahada olmaya, Didim için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY, YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE KENT GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK SAHADAKİ FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.