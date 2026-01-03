DOLAR
Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yeni yılın ilk günlerinde kent genelindeki belediye çalışmalarını sahada inceleyip projelerin sürdürülebilirliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:14
Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı

Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı

Didim’de çalışmaları yerinde inceledi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yeni yılın ilk günlerinde kent genelinde sürdürülen belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek sahadaki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gençay, Didim’in farklı mahallelerinde devam eden çalışmaları yakından takip ederek yürütülen hizmetlerin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İncelemeleri sırasında çalışmaların planlı, koordineli ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı.

Başkan Hatice Gençay, projelerin kentin ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle hayata geçirildiğini ve yapılan her hizmetin Didim halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

"Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, kentimize değer katan hizmetleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Didim’in sadece bugününü değil, yarınını da düşünerek planlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Yeni yılda da aynı sorumluluk bilinciyle sahada olmaya, Didim için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları