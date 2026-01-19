Başkan Muhsin Dere'den karla mücadele ekiplerine sıcak kahve ikramı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yoğun kar altında çalışan ekipleri sahada ziyaret ederek personele sıcak kahve ikram etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:55
Başkan Muhsin Dere'den karla mücadele ekiplerine sıcak kahve ikramı

Başkan Muhsin Dere'den karla mücadele ekiplerine sıcak kahve ikramı

Sungurlu'da karla mücadele çalışmalarına destek

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri teyakkuza geçti. Karla mücadele çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ederken, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi.

Zorlu hava şartlarına rağmen görev başında olan belediye personelini ziyaret eden Başkan Dere, personele sıcak kahve ikramında bulundu. Çalışanlarla sohbet eden ve fedakarca yürütülen çalışmalar için personele teşekkür ederek kolaylıklar dileyen Muhsin Dere, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük hayatın aksamaması için ekiplerimizle birlikte sahadayız" dedi.

BAŞKAN DERE'NİN SAHADA ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELLERİNE KAHVE İKRAMI

BAŞKAN DERE'NİN SAHADA ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELLERİNE KAHVE İKRAMI

SAHADA ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELLERİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

