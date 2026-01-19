Başkan Muhsin Dere'den karla mücadele ekiplerine sıcak kahve ikramı

Sungurlu'da karla mücadele çalışmalarına destek

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri teyakkuza geçti. Karla mücadele çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ederken, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi.

Zorlu hava şartlarına rağmen görev başında olan belediye personelini ziyaret eden Başkan Dere, personele sıcak kahve ikramında bulundu. Çalışanlarla sohbet eden ve fedakarca yürütülen çalışmalar için personele teşekkür ederek kolaylıklar dileyen Muhsin Dere, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük hayatın aksamaması için ekiplerimizle birlikte sahadayız" dedi.

