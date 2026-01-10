Başkan Özkan Yalım: Gazetecilerle Şeffaf ve Yapıcı İletişim Sürecek

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yerel ve ulusal basınla buluştu; şeffaf iletişim ve 2026 sosyal belediyecilik öncelikleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 08:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 08:16
Başkan Özkan Yalım: Gazetecilerle Şeffaf ve Yapıcı İletişim Sürecek

Başkan Özkan Yalım: Gazetecilerle Şeffaf ve Yapıcı İletişim Sürecek

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluşma

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa Başkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba, 26. Dönem TBMM Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan (Milli Mücadele Kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu, deneyimli gazeteci Metin Toker’in kızı), davetliler ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.

Yemek programı boyunca basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Yalım, onların sorularını yanıtlayarak belediyenin tüm hizmetlerini basınla iş birliği içinde yürüttüğünü vurguladı. Basın kuruluşu temsilcileriyle daha güçlü iletişim kurmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini belirten Yalım, özellikle bahar aylarında basın mensupları için Yeşil Karaağaç Sosyal Tesislerinde muhteşem doğa manzarası eşliğinde kahvaltı programı tertipleyeceklerini söyledi.

Gazetecilerle sohbeti sırasında 2026 yılında sosyal belediyecilik anlayışının daha da güçlendirileceğini ifade eden Yalım, istihdamı destekleyen projelere ve yerel esnafa katkı sağlayacak uygulamalara yer verileceğini, kent ekonomisini canlandırmaya yönelik çalışmaların belediyenin öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.

"Zor şartlar altında görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Memleketimizin gelişim sürecinde gazetecilerimizle her zaman şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz"

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE GÖREV YAPAN...

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE GÖREV YAPAN YEREL VE ULUSAL BASIN KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE GÖREV YAPAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Özkan Yalım: Gazetecilerle Şeffaf ve Yapıcı İletişim Sürecek
2
Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı'dan 10 Ocak Mesajı: 'Güçlü Basın, Güçlü Toplumun Teminatı'
3
Van'da Kurubaş Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Zorluyor
4
Karasu'da 8. Sınıf Öğrencisi Ilhame Saparova Pencereden Düşerek Hayatını Yitirdi
5
Başkan Akın: Basın, demokrasinin en önemli yapı taşıdır — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
6
Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak 2026)
7
Başkan Çetinkaya Karabük'te Gazetecilerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları