Başkan Özkan Yalım: Gazetecilerle Şeffaf ve Yapıcı İletişim Sürecek

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluşma

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa Başkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba, 26. Dönem TBMM Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan (Milli Mücadele Kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu, deneyimli gazeteci Metin Toker’in kızı), davetliler ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.

Yemek programı boyunca basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Yalım, onların sorularını yanıtlayarak belediyenin tüm hizmetlerini basınla iş birliği içinde yürüttüğünü vurguladı. Basın kuruluşu temsilcileriyle daha güçlü iletişim kurmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini belirten Yalım, özellikle bahar aylarında basın mensupları için Yeşil Karaağaç Sosyal Tesislerinde muhteşem doğa manzarası eşliğinde kahvaltı programı tertipleyeceklerini söyledi.

Gazetecilerle sohbeti sırasında 2026 yılında sosyal belediyecilik anlayışının daha da güçlendirileceğini ifade eden Yalım, istihdamı destekleyen projelere ve yerel esnafa katkı sağlayacak uygulamalara yer verileceğini, kent ekonomisini canlandırmaya yönelik çalışmaların belediyenin öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.

"Zor şartlar altında görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Memleketimizin gelişim sürecinde gazetecilerimizle her zaman şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz"

