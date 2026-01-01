Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor

Yoğun kar, don ve buzlanmaya karşı kapsamlı çalışma

Siirt Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışıyla birlikte don ve buzlanmaya karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ekiplerin günün ilk ışıklarıyla birlikte sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaya ve araç trafiğinde aksamaların yaşanmaması amacıyla ana güzergâhlar başta olmak üzere cadde, sokak, kaldırım ve yaya yollarında kar küreme, yol açma, tuzlama, solüsyon uygulamaları ile buz temizleme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

"Özellikle riskli noktalarda yoğunlaştırılan çalışmalarla ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanması hedeflenirken, ekiplerimiz sahada görevlerini özveriyle yerine getirmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları; trafiğe çıkılması hâlinde ise kış lastiği ve zincir bulundurmaları önemle rica olunur. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile belediye whatsApp hattı üzerinden iletişime geçilebileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

