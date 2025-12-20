DOLAR
Kırıkkale'de Yoğun Sis: Etkileyici Manzara Dronla Görüntülendi

Kırıkkale’de kent merkezini kaplayan yoğun sis, şehir siluetini örttü; etkileyici görüntüler dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:17
Sis kent merkezinde etkili oldu

Kırıkkale kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis, şehir siluetini büyük ölçüde örttü. Yer yer görüş mesafesini azaltan sis, cadde ve sokaklarda dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedilen sis, kentin üzerinde adeta bir görsel şölen sundu. Vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman görüş kısıtlarına dikkat çekti.

Dron görüntüleri sisin etkisini ortaya koydu

Oluşan manzara, dron ile havadan kaydedilerek sisin kent genelindeki etkisi gözler önüne serildi. Görüntüler, şehrin farklı noktalarındaki sis tabakasının yayılımını net şekilde gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

