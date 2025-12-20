Kırıkkale'de Yoğun Sis: Etkileyici Manzara Dronla Görüntülendi

Sis kent merkezinde etkili oldu

Kırıkkale kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis, şehir siluetini büyük ölçüde örttü. Yer yer görüş mesafesini azaltan sis, cadde ve sokaklarda dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedilen sis, kentin üzerinde adeta bir görsel şölen sundu. Vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman görüş kısıtlarına dikkat çekti.

Dron görüntüleri sisin etkisini ortaya koydu

Oluşan manzara, dron ile havadan kaydedilerek sisin kent genelindeki etkisi gözler önüne serildi. Görüntüler, şehrin farklı noktalarındaki sis tabakasının yayılımını net şekilde gösterdi.

