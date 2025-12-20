DOLAR
Bursa-Balıkesir Karayolunda Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Düştü

Bursa-Balıkesir karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü; trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaya ve sis farı kullanmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:22
Sürücüler zorluk yaşadı, trafik ekipleri uyardı

Bursa-Balıkesir karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Yol boyunca görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle yüksek kesimlerde sisin etkisi arttı; sürücüler hızlarını düşürerek temkinli bir şekilde ilerledi. Bu durum trafikte yavaşlamaya yol açtı.

Trafik ekipleri, muhtemel kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyardı.

Yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(AB-)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

