Bursa-Balıkesir Karayolunda Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Düştü

Sürücüler zorluk yaşadı, trafik ekipleri uyardı

Bursa-Balıkesir karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Yol boyunca görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle yüksek kesimlerde sisin etkisi arttı; sürücüler hızlarını düşürerek temkinli bir şekilde ilerledi. Bu durum trafikte yavaşlamaya yol açtı.

Trafik ekipleri, muhtemel kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyardı.

Yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bursa - Balıkesir yolunda yoğun sis etkili oldu