Başkan Semih Dere Çivril'de Vatandaşlarla Buluştu

Mahalle ziyaretlerinde talepler yerinde dinlendi

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, ilçedeki mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, istek, öneri ve sorunları yerinde dinledi. Ziyaretlerde vatandaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Dere, ziyaretlerin samimi ortamında kendisini sıcak karşılayan mahalle sakinlerine teşekkür etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Güler yüzlü karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Halk buluşmaları sırasında tespit edilen talepler not alınarak ilgili birimlere iletilecek ve takip edilecek. Başkan Dere'nin ziyaretleri, kamu ile yerel yönetim arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

