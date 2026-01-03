DOLAR
Başkan Subaşı'ndan Bilecik'te Yeni Yıl Kurum Ziyaretleri

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeni yılın ilk günlerinde itfaiye, zabıta, hastane acil, AFAD, 112 ve taksicileri ziyaret ederek çalışanların yeni yıllarını kutladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:27
Yeni yılın ilk günlerinde kurumlara kutlama ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeni yılın ilk günlerinde kurumları ziyaret ederek çalışanların yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretler kapsamında Başkan Subaşı, görevleri başında yeni yıla giren İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hastane Acil Servisi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesi Karakol ve taksi esnafını ziyaret etti.

Yeni yıla dair iyi dilek temennilerini de ileten Başkan Subaşı, ‘’Şehrimizin huzuru, güvenliği ve yaşamın kesintisiz devamı için fedakârca emek veren tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor; kendilerine ve sevdiklerine sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir yıl diliyorum"

Çalışanlar yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Subaşı ve beraberindeki konuklara teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

