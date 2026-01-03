Başkan Subaşı'ndan Bilecik'te Yeni Yıl Kurum Ziyaretleri

Yeni yılın ilk günlerinde kurumlara kutlama ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeni yılın ilk günlerinde kurumları ziyaret ederek çalışanların yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretler kapsamında Başkan Subaşı, görevleri başında yeni yıla giren İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hastane Acil Servisi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesi Karakol ve taksi esnafını ziyaret etti.

Yeni yıla dair iyi dilek temennilerini de ileten Başkan Subaşı, ‘’Şehrimizin huzuru, güvenliği ve yaşamın kesintisiz devamı için fedakârca emek veren tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor; kendilerine ve sevdiklerine sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir yıl diliyorum"

Çalışanlar yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Subaşı ve beraberindeki konuklara teşekkür etti.

