Başkan Sunar’dan 7-16 Yaş Çocuklara Ücretsiz Hafta Sonu Kursu Daveti

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 7-16 yaş çocukları hafta sonu açılacak ücretsiz kurslara, Recep Tayyip Erdoğan ve Efkan Ala Kültür Merkezleri'ne davet etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 15:09
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 7-16 yaş arası çocukları hafta sonu açılacak ücretsiz kurslara davet etti. Palandöken Belediyesi tarafından çocukların kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kurslar, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ile Efkan Ala Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kurs Programı

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde; keman, bağlama, gitar, resim, robotik kodlama, akıl oyunları, satranç, masa tenisi ve Matematik (LGS) branşlarında eğitimler verilecek. Efkan Ala Kültür Merkezi’nde ise; keman, bağlama, gitar, resim, robotik kodlama, akıl oyunları ve Matematik (LGS) kursları çocuklarla buluşturulacak.

Başkan Sunar’ın Çağrısı

Tüm kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, aileleri kayıt yaptırmak üzere kültür merkezlerine davet etti. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Başkan Sunar, "Çocuklarımız aydınlık geleceğimizdir. Onların gelişimine katkı sunmak adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz alanların başında eğitim geliyor. Bu doğrultuda, çocuklarımızın okullarda eğitim hayatlarına destek olurken, kültür merkezlerimizde açtığımız kurslarla da sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı sağladığımız bu imkânlardan faydalanmaya davet ediyorum."

