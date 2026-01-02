Kıyı Ege'ye Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji verilerine göre kıyı Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege’de beklenen sağanak yağışların; İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

