DOLAR
43,04 -0,17%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.045,75 -1,35%
BITCOIN
3.845.305,33 -1,23%

Kıyı Ege'ye Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Cumartesi sabahından itibaren Kıyı Ege’de İzmir, Aydın ve Balıkesir kıyılarında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:35
Kıyı Ege'ye Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Kıyı Ege'ye Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji verilerine göre kıyı Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege’de beklenen sağanak yağışların; İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KIYI EGE’YE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

KIYI EGE’YE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Böğürdelen İlkokulu’nda Hasköy Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle Neşeli Etkinlik
2
Atatürk Üniversitesi'nde Karla Mücadele 7/24
3
Kütahya'da Yörük-Türkmen Kültür Gecesi: 'Örf ve Adetlerimizi Yaşatıyoruz'
4
Nazilli Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek' Projesi 2026'da da Sürüyor
5
Ülkü Ocakları Düzce'den Şehitler İçin Lokum İkramı
6
Malatya 3. Etap Ada Dışı Altyapı: İnönü Caddesi'nde Yeni Yağmur ve İçme Suyu Hatları
7
Muş’ta Berberler Kardan Adamı Tıraş Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları