Başkan Tavlı'dan SİM Verilerine İtiraz: Ünye Hava Kirliliği Tartışması

Başkan Tavlı'dan SİM verilerine itiraz: Ünye'de hava kirliliği tartışması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre 7 Ocak saat 15.00 itibarıyla Türkiye'nin en kirli havası Ünye'de ölçüldü; HKİ değeri 267 olarak raporlandı. Bu seviye için hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlandırması uyarısı yapılmıştı.

Tavlı'nın itirazı

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bakanlık verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna farklı ölçüm sonuçları sundu. Tavlı'nın açıklaması şu şekilde:

İlçemizdeki hava kirliliği ile ilgili bazı yayın organlarında ’Türkiye’nin en kirli havası Ünye’de’ konulu haber paylaşılmış olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Hava kirliliği parametreleri günlük alçak ve yüksek basınç hareketleri ve rüzgar gibi çok fazla değişkene maruz kalmaktadır. Uluslararası hava kalitesi ölçüm sitesi olan ’waqi’ verilerine göre Ünye’mizde hava kirliliği endeksi 71 olup, ilçemize nazaran çok daha yüksek değerleri olan şehirler veri haritasında da gözlemlenebilmektedir. Bu minvalde ortaya konan verilere itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Bugünkü SİM verileri

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre bugün saat 13.00'te Orta Karadeniz Bölgesi'nde en kirli hava yine Ünye'de ölçüldü. İlçede hava kalite indeksi 122 olarak kaydedildi ve kirlilik seviyesi 'hassas' olarak sınıflandırıldı.

Not: Başkan Tavlı, SİM verilerine itibar edilmemesi çağrısında bulunarak alternatif ölçüm sonuçlarını paylaştı; taraflar arasındaki bu görüş ayrılığı bölgedeki hava kalitesi takibini ve veri kaynaklarının karşılaştırılmasını gündeme taşıdı.

