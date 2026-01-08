Başkan Tavlı'dan SİM Verilerine İtiraz: Ünye Hava Kirliliği Tartışması

Başkan Hüseyin Tavlı, 7 Ocak SİM verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyip 'waqi' verilerini paylaştı; SİM bugün de Ünye'yi en kirli gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:23
Başkan Tavlı'dan SİM Verilerine İtiraz: Ünye Hava Kirliliği Tartışması

Başkan Tavlı'dan SİM verilerine itiraz: Ünye'de hava kirliliği tartışması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre 7 Ocak saat 15.00 itibarıyla Türkiye'nin en kirli havası Ünye'de ölçüldü; HKİ değeri 267 olarak raporlandı. Bu seviye için hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlandırması uyarısı yapılmıştı.

Tavlı'nın itirazı

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bakanlık verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna farklı ölçüm sonuçları sundu. Tavlı'nın açıklaması şu şekilde:

İlçemizdeki hava kirliliği ile ilgili bazı yayın organlarında ’Türkiye’nin en kirli havası Ünye’de’ konulu haber paylaşılmış olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Hava kirliliği parametreleri günlük alçak ve yüksek basınç hareketleri ve rüzgar gibi çok fazla değişkene maruz kalmaktadır. Uluslararası hava kalitesi ölçüm sitesi olan ’waqi’ verilerine göre Ünye’mizde hava kirliliği endeksi 71 olup, ilçemize nazaran çok daha yüksek değerleri olan şehirler veri haritasında da gözlemlenebilmektedir. Bu minvalde ortaya konan verilere itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Bugünkü SİM verileri

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre bugün saat 13.00'te Orta Karadeniz Bölgesi'nde en kirli hava yine Ünye'de ölçüldü. İlçede hava kalite indeksi 122 olarak kaydedildi ve kirlilik seviyesi 'hassas' olarak sınıflandırıldı.

Not: Başkan Tavlı, SİM verilerine itibar edilmemesi çağrısında bulunarak alternatif ölçüm sonuçlarını paylaştı; taraflar arasındaki bu görüş ayrılığı bölgedeki hava kalitesi takibini ve veri kaynaklarının karşılaştırılmasını gündeme taşıdı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SÜREKLİ İZLEME MERKEZİ'NCE (SİM) 7 OCAK SAAT...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SÜREKLİ İZLEME MERKEZİ'NCE (SİM) 7 OCAK SAAT 15.00'TE TÜRKİYE'NİN EN KİRLİ HAVASI ÜNYE'DE ÖLÇÜLÜRKEN, ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN TAVLI SÖZ KONUSU VERİLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI SAVUNDU. TAVLI, BAKANLIK VERİLERİNE İTİBAR EDİLMEMESİ ÇAĞRISINDA BULUNARAK ULUSLARARASI BİR HAVA KALİTESİ SİTESİNDEN ALINAN FARKLI ÖLÇÜM SONUÇLARINI PAYLAŞTI.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SÜREKLİ İZLEME MERKEZİ'NCE (SİM) 7 OCAK SAAT...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı
2
Edirne’de Fırtına: Saatte 60 Kilometre Hızla Ağaçlar Devrildi
3
Yıllık 21 milyon 200 bin gıda analizi: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yok'
4
Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında
5
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı
6
Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor
7
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları