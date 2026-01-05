DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Başkan Yıldırımkaya: Sultanhisar Mezarlıkları Asla İhmal Edilmeyecek

Başkan Osman Yıldırımkaya, Temizlik İşleri ekiplerinin mezarlık bakım çalışmalarını denetledi; mezarlıkların temizliği ve düzeninin öncelikli hizmet olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:28
Başkan Yıldırımkaya: Sultanhisar Mezarlıkları Asla İhmal Edilmeyecek

Başkan Yıldırımkaya: Sultanhisar Mezarlıkları Asla İhmal Edilmeyecek

Belediye ekipleri mezarlık bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İlçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Sultanhisar Belediyesi, mezarlıkların bakımını da ihmal etmiyor. Saha çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve ot temizliği çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Temizliği yapılan mezarlık alanlarını yerinde denetleyen Başkan Osman Yıldırımkaya, ekiplerin çalışmalarını inceledi. Başkan Yıldırımkaya, mezarlık temizliğinin hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

"Mezarlıklarımız asla ihmal edilemez." Bu sözleriyle kararlılığını ifade eden Yıldırımkaya, çalışmaların aksatılmayacağını vurguladı. Başkanın açıklaması şöyle devam etti: "Mezarlıklarımız asla ihmal edilemez. Gerekirse başka hizmetlerden feragat ederiz ama mezarlıklarımızın temizliğinden, bakımından ve düzeninden asla vazgeçemeyiz. Bu, bizim hem insani hem vicdani sorumluluğumuzdur" dedi.

Sultanhisar Belediyesi, mezarlık bakım çalışmalarını öncelikli hizmetler arasında tutarak, vatandaşların manevi değerlerine saygı gösterilmesini sağlamayı hedefliyor.

İLÇE GENELİNDEKİ MEZARLIKLARIN BAKIMLARININ ARALIKSIZ SÜRECEĞİNİ VURGULAYAN SULTANHİSAR BELEDİYE...

İLÇE GENELİNDEKİ MEZARLIKLARIN BAKIMLARININ ARALIKSIZ SÜRECEĞİNİ VURGULAYAN SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDRIMKAYA; "MEZARLIKLARIMIZ ASLA İHMAL EDİLEMEZ" DEDİ.

İLÇE GENELİNDEKİ MEZARLIKLARIN BAKIMLARININ ARALIKSIZ SÜRECEĞİNİ VURGULAYAN SULTANHİSAR BELEDİYE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları