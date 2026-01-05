Başkan Yıldırımkaya: Sultanhisar Mezarlıkları Asla İhmal Edilmeyecek

Belediye ekipleri mezarlık bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İlçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Sultanhisar Belediyesi, mezarlıkların bakımını da ihmal etmiyor. Saha çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanlarında temizlik, bakım ve ot temizliği çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Temizliği yapılan mezarlık alanlarını yerinde denetleyen Başkan Osman Yıldırımkaya, ekiplerin çalışmalarını inceledi. Başkan Yıldırımkaya, mezarlık temizliğinin hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

"Mezarlıklarımız asla ihmal edilemez." Bu sözleriyle kararlılığını ifade eden Yıldırımkaya, çalışmaların aksatılmayacağını vurguladı. Başkanın açıklaması şöyle devam etti: "Mezarlıklarımız asla ihmal edilemez. Gerekirse başka hizmetlerden feragat ederiz ama mezarlıklarımızın temizliğinden, bakımından ve düzeninden asla vazgeçemeyiz. Bu, bizim hem insani hem vicdani sorumluluğumuzdur" dedi.

Sultanhisar Belediyesi, mezarlık bakım çalışmalarını öncelikli hizmetler arasında tutarak, vatandaşların manevi değerlerine saygı gösterilmesini sağlamayı hedefliyor.

