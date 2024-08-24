Başvurmanız Yeterli! Emekli ve Dar Gelirliye Yüzde 65 Destek: İşte Başvuru Detayları

İBB’DEN EMEKLİ VE DAR GELİRLİLERE YÜZDE 65 DESTEK MÜJDESİ: İSTANBUL YENİLENİYOR PROJESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir adım atarak İstanbul Yenileniyor Projesi'ni başlattı. Bu proje, emekli ve dar gelirli vatandaşlara büyük bir mali destek sunarak, depreme dayanıklı ve modern konutlar oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında, riskli konutların yenilenmesi için yüzde 65’e varan destek sağlanacak.

İSTANBUL YENİLENİYOR PROJESİ NEDİR?

İstanbul Yenileniyor Projesi, İstanbul’daki riskli konut stokunun modern ve depreme dayanıklı yapılar haline getirilmesini amaçlayan bir girişimdir. İBB’nin iştirakleri olan KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ’ın ortaklığında yürütülen bu projede, vatandaşlara çeşitli bilgilendirme ve destek imkanları sunulmaktadır. Proje, 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş ve risk taşıyan konutları hedef alır. Bu yapıların yenilenmesi için vatandaşlar, İstanbul Yenileniyor platformu üzerinden başvuru yapabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ VE BİLGİLENDİRME

İstanbul Yenileniyor Projesi’ne başvurmak isteyen vatandaşlar, başvurularını İstanbul Yenileniyor platformu üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvurunun olumlu değerlendirilmesi durumunda, 7 iş günü içinde hazırlanan "Bilgilendirme Formu"na erişim sağlanabilir. Başvurular, Başvuru, Teklif ve Uzlaşma aşamalarında incelenir. Teklif ve Uzlaşma aşamalarına geçebilmek için İstanbul Yenileniyor Süreci başlığı altında belirtilen yol haritasına uyulması gerekmektedir. Sorular ve detaylı bilgi için, 444 06 04 numaralı Çağrı Merkezi hafta içi 09:00-16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca, Sıkça Sorulan Sorular sayfası da ziyaret edilebilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MALİ DESTEK

İstanbul Yenileniyor Projesi, özellikle emekli ve düşük gelirli vatandaşlara büyük bir destek sunuyor. 1999 yılı ve öncesinde yapılmış riskli yapıların dönüşümünü hedefleyen proje kapsamında, inşaat maliyetlerinin yüzde 65’i İBB tarafından karşılanacak. Bu destek, ekonomik koşulları yetersiz olan vatandaşların depreme dayanıklı ve modern konutlarda yaşamalarını sağlayacak. Destekten faydalanabilmek için emekli ve dar gelirli vatandaşların gelirinin 3 asgari ücret toplamından az olması gerekiyor.

GÜÇLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, güçlendirme süreçlerinde İBB Hızlı Tarama Yöntemi'ni kullanarak yapı analizleri yapmaktadır. E sınıfında yer alan ve güçlendirilmesi uygun bulunan yapılar, günümüz teknolojisi ve hibrit yöntemlerle güçlendirilmektedir. Bu güçlendirme süreci, Kiptaş ve üniversitelerle iş birliği içinde yürütülmektedir. Güçlendirme başvurusu yapmak isteyenler, başvuru için gerekli evrakları hazırlamalıdır. Gerekli belgeler arasında Başvuru / Temsil Yetki Belgesi, İBB Hızlı Tarama Yöntemiyle Yapı Analiz Raporu, Ruhsat Belgesi ve/veya Yapı Kayıt Belgesi yer almaktadır.

MÜTEAHHİT (İSTEKLİ) SİSTEMİ NEDİR?

İstanbul Yenileniyor Projesi'nde müteahhitlerin başvurularını yapabileceği bir sistem de mevcuttur. Bu sistem, tekliflerin ve şartların uzlaşmaya varması durumunda müteahhitlerin projeye dahil olmasını sağlar. Amacı, rekabetçi fiyatlandırma ile müteahhitleri hak sahipleriyle buluşturarak, riskli yapıların yenilenme sürecini hızlandırmaktır. Bu sistem sayesinde, İstanbul’un depreme karşı dayanıklılığı artırılacak ve vatandaşların güvenli konutlarda yaşamaları sağlanacaktır.

İSTANBUL’DA DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR YOLUNDA BÜYÜK ADIM

İstanbul Yenileniyor Projesi, şehrin kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Depreme dayanıklı ve güvenli konutların oluşturulması için yapılan bu projeler, hem yaşam kalitesini artırmayı hem de olası risklere karşı hazırlıklı olmayı amaçlıyor. Emekli ve dar gelirli vatandaşlara sunulan yüzde 65 destek, İstanbul'un güvenli bir şehir haline gelmesine büyük katkı sağlayacak.