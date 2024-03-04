Başvuru yapan tüm gençlere ücretsiz oldu! Tüm gençler yararlanabilecek

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile hayata geçirilen Genç Kart projesi, gençlere kültür ve sanat alanında birçok imkan sunuyor. Genç Kart sahipleri, Bakanlığa bağlı müze, ören yeri, tiyatro, opera, bale ve konser alanlarından ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanabilecek. Projenin uygulama esaslarını ise Kültür ve Turizm Bakanlığı belirleyecek.





Resmi olarak kayıtlara geçen düzenleme sayesinde GençKart sahipleri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü'nün yaptığı etkinliklerde hükmen muaf olacak.