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Başvuru yapan tüm gençlere ücretsiz oldu! Tüm gençler yararlanabilecek

Genç Kart sahiplerine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birçok ayrıcalık tanındı. Kültür ve sanat etkinliklerine katılmak isteyen gençler, karar sayesinde birçok hizmetten bedava ya da indirimli yararlanabilecek.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:21
Başvuru yapan tüm gençlere ücretsiz oldu! Tüm gençler yararlanabilecek

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile hayata geçirilen Genç Kart projesi, gençlere kültür ve sanat alanında birçok imkan sunuyor. Genç Kart sahipleri, Bakanlığa bağlı müze, ören yeri, tiyatro, opera, bale ve konser alanlarından ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanabilecek. Projenin uygulama esaslarını ise Kültür ve Turizm Bakanlığı belirleyecek.

gençkart indirim

Resmi olarak kayıtlara geçen düzenleme sayesinde GençKart sahipleri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü'nün yaptığı etkinliklerde hükmen muaf olacak.

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