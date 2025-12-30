DOLAR
Batman'da Araç Sahipleri Battaniyeyle Soğuktan Korunuyor

Batman'da gece sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle sürücüler, araçlarını battaniyeyle örtüp camların donmasını engelliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:04
Soğuk hava sürücülere zor anlar yaşatıyor

Batman’da etkili olan dondurucu soğuk, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte araç camları buz tutarken, vatandaşlar otomobillerini soğuktan koruyabilmek için çeşitli önlemler alıyor.

Sürücüler battaniye ile önlem alıyor

Sürücüler, özellikle geceleri otomobillerinin üzerine battaniyelerle örtüyor. Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta güçlük yaşayan sürücüler, camların buz tutması ve motorun geç çalışması gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Uygulamanın etkisi ve önemi

Battaniye kullanan vatandaşlar, bu yöntem sayesinde camların donmasını büyük oranda engellediklerini ve sabah saatlerinde araçlarını daha rahat çalıştırabildiklerini ifade ediyor. Özellikle açık alanda park edilen araçlar için bu önlemin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

