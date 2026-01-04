DOLAR
Batman'da Kardan Kapanan 4 bin 859 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı

Batman Valiliği koordinasyonunda, 29 Aralık 2025 tarihinden itibaren bugüne kadar 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:02
Batman'da Kardan Kapanan 4 bin 859 kilometre Yol Ulaşıma Açıldı

Batman Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde, il genelinde kar nedeniyle kapanan yollar tekrar ulaşıma kazandırıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, ağır kış koşullarına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürdü.

Çalışma süreci ve kapsamı

Batman genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi ekipleri kırsal bölgelerde vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, 29 Aralık 2025 tarihinden itibaren bugüne kadar 4 bin 859 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için yürütülen yol açma ve genişletme çalışmalarının, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

