Batman'da STK'lar Batı Raman'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktı

Batman'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla, Batı Raman bölgesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kentte bir araya gelen STK üyeleri ve temsilciler, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara dikkat çekti.

STK temsilcisinden uyarı

STK'lar adına burada açıklamada bulunan Hasan Argünağa şu ifadeleri kullandı: "Karla kaplanan alanlarda yiyecek bulamayan kurtlar, tilkiler, kuşlar ve tavşanlar ya açlıktan ölmekte ya da yerleşim yerlerine inerek tehlike altına girmektedir. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki bu zorlu süreçte yaban hayvanlarının en büyük tehdidi doğa değil, insanın hoyrat müdahalesi ve keyfi avcılıktır. Bugün burada yaban hayvanlarının sesi olmak ve toplumsal vicdanı harekete geçirmek için toplandık" dedi.

