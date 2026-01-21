Battalgazi Belediyesi Wushu Sporcuları Sakarya'da 5 Madalya Kazandı

Battalgazi Belediyesi wushu sporcuları, 19-20 Ocak 2026'de Sakarya'da düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası'nda 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülükle 5 madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:56
Battalgazi Belediyesi Wushu Sporcuları Sakarya'da 5 Madalya Kazandı

Battalgazi Belediyesi Wushu Sporcuları Sakarya'dan 5 Madalya ile Döndü

Battalgazi Belediyesi wushu sporcuları, 19-20 Ocak 2026 tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu organizasyonundaki Tai Chi Türkiye Şampiyonası'ndan önemli başarılarla döndü. Sporcular, farklı yaş ve kategorilerde toplam 5 madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı.

Müsabaka ve Dereceler

Tai Chi branşında düzenlenen şampiyonada Battalgazi Belediyesi sporcuları 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Denge, koordinasyon, disiplin ve teknik performansa dayalı bu branştaki başarı, ilçenin spor altyapısı ve antrenman programlarının somut sonucu olarak değerlendirildi.

Belediyenin Spor Vizyonu

Her branşta gençlere destek veren ve ilçedeki spor kültürünü güçlendirmeye odaklanan Battalgazi Belediyesi, sporcuların elde ettiği derecelerle bir kez daha adından söz ettirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, belediye olarak gençlerin sporla buluşmasını önemsediklerini ve bu doğrultuda desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye Şampiyonası'nda kazanılan 5 madalya, Battalgazi Belediyesi'nin sporcu yetiştirme vizyonunu ve genç odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi; ilçe genelinde sporun yaygınlaşması hedefiyle yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandığını ortaya koydu.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ SPORCULARINDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 5 MADALYA

BATTALGAZİ BELEDİYESİ SPORCULARINDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 5 MADALYA

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanyalı Balıkçı Feridun Duraklı'dan Şehit ve Gazilere Ücretsiz Balık
2
Bursa'da Türk Bayrağı Seferberliği
3
Şırnak'ta Karla Mücadele: Beytüşşebap Yolları Tek Tek Ulaşıma Açılıyor
4
STSO Başkan Vekili Çalapkulu, TÜGVA Siirt Başkanı Tetik ile Görüştü
5
Vali Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehir’de Göreve Başladı: Sosyal Medyada Şehir Duvar Kağıdı
6
Kayseri'de Termometreler -23: Pınarbaşı ve Tomarza Dondu
7
Kars’ta Mehmetçik paletli kar aracıyla yaşlı hastayı hastaneye yetiştirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları