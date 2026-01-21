Battalgazi Belediyesi Wushu Sporcuları Sakarya'da 5 Madalya Kazandı

Battalgazi Belediyesi Wushu Sporcuları Sakarya'dan 5 Madalya ile Döndü

Battalgazi Belediyesi wushu sporcuları, 19-20 Ocak 2026 tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu organizasyonundaki Tai Chi Türkiye Şampiyonası'ndan önemli başarılarla döndü. Sporcular, farklı yaş ve kategorilerde toplam 5 madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı.

Müsabaka ve Dereceler

Tai Chi branşında düzenlenen şampiyonada Battalgazi Belediyesi sporcuları 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Denge, koordinasyon, disiplin ve teknik performansa dayalı bu branştaki başarı, ilçenin spor altyapısı ve antrenman programlarının somut sonucu olarak değerlendirildi.

Belediyenin Spor Vizyonu

Her branşta gençlere destek veren ve ilçedeki spor kültürünü güçlendirmeye odaklanan Battalgazi Belediyesi, sporcuların elde ettiği derecelerle bir kez daha adından söz ettirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, belediye olarak gençlerin sporla buluşmasını önemsediklerini ve bu doğrultuda desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye Şampiyonası'nda kazanılan 5 madalya, Battalgazi Belediyesi'nin sporcu yetiştirme vizyonunu ve genç odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi; ilçe genelinde sporun yaygınlaşması hedefiyle yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandığını ortaya koydu.

