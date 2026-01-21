Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı Aniş Taş, 102 yaşında vefat etti
Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında hayatını kaybetti.
Babasından kalan İstiklal Madalyası'nın mirasçısı olan Aniş Taş, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cenaze töreni
Merhume Taş, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tabutunun üzerine Türk Bayrağı konulduğu görüldü.
Cenaze namazına, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetimi, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
