Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı Aniş Taş, 102 yaşında vefat etti

Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında vefat etti. İstiklal Madalyası mirasçısıydı; cenazesi Hulusi Akar Camii'nde defnedildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:46
Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı Aniş Taş, 102 yaşında vefat etti

Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı Aniş Taş, 102 yaşında vefat etti

Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Babasından kalan İstiklal Madalyası'nın mirasçısı olan Aniş Taş, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni

Merhume Taş, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tabutunun üzerine Türk Bayrağı konulduğu görüldü.

Cenaze namazına, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetimi, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KAYSERİ'DE KURTULUŞ SAVAŞI GAZİSİ MUSTAFA BALCI'NIN KIZI ANİŞ TAŞ, 102 YAŞINDA HAYATINI...

KAYSERİ'DE KURTULUŞ SAVAŞI GAZİSİ MUSTAFA BALCI'NIN KIZI ANİŞ TAŞ, 102 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.

KAYSERİ'DE KURTULUŞ SAVAŞI GAZİSİ MUSTAFA BALCI'NIN KIZI ANİŞ TAŞ, 102 YAŞINDA HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkurt'ta Çamura Saplanan Karaca Orman Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
2
Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ETÜ'de: Akademik ve Bilimsel İş Birliği Görüşüldü
3
Kumluca'da Yaralı Atmaca Tedavi Edilip Doğaya Bırakıldı
4
Kıbrıs Gazisi Orhan Atlı (73) Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı
5
Şirintepe Mahallesi'nde Papağanlar Parkı Mesken Tuttu
6
Hatay'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
7
Denizli'de 258 Dairelik Sitede Hatalı Su Altyapısı, Sakinler Çözüm İstiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları