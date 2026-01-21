Ladik'te 'Muhtarın Yokuşu'nda Kızaklı Kar Şenliği

Samsun’un Ladik ilçesinde çocuklar, Koğa Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'taki 'Muhtarın Yokuşu'nda kızakla kayarak sömestr tatilinde karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:22
Samsun’un Ladik ilçesinde sömestr tatilini fırsat bilen çocuklar, Koğa Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokakta bulunan ve mahalle sakinleri tarafından 'Muhtarın Yokuşu' olarak adlandırılan yolda kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Yoğun kar yağışının ardından ortaya çıkan renkli görüntüler, çocukların neşeli anlarına sahne oldu. Kızakla kayan çocukların eğlenceli anları kameralara yansırken, mahalledeki büyükler de bu keyifli anları izleyerek çocuklara eşlik etti.

Çocuklardan 'Akdağ'dan daha eğlenceli' yorumu

Her yıl aynı yokuşta kaydıklarını belirten çocuklar, 'Muhtarın Yokuşu'nun oldukça zevkli olduğunu ifade etti. Bazı çocuklar burada kaymanın Akdağ Kayak Merkezi'nden bile daha eğlenceli olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan bu görüntüler, Ladik'te kış mevsiminin çocuklar için adeta bir eğlenceye dönüştüğünü gösterdi.

