Battalgazi'de Karla Mücadele ve Tuzlama Mesaisi

Battalgazi Belediyesi ekipleri, kar yağışına karşı gece gündüz tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmaları yürüttü; Başkan Bayram Taşkın çalışmaları yerinde takip etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 00:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 00:28
Battalgazi'de Karla Mücadele ve Tuzlama Mesaisi

Battalgazi'de Karla Mücadele ve Tuzlama Mesaisi

Battalgazi Belediyesi ekipleri, Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası ilçe genelinde gece boyunca sahada kalarak ulaşımın aksamaması için yoğun mesai yürüttü. Çalışmaları bizzat yerinde takip eden isim ise Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın oldu.

Saha Çalışmaları

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece saatlerinden itibaren aralıksız sürdürdü; sabah saatlerine kadar aynı tempoyla devam etti. İlçe merkezi yanı sıra Eski Malatya, kırsal mahalleler ve özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun müdahaleler gerçekleştirildi. Kaldırımlarda yaya güvenliğini sağlamak amacıyla tuzlama ve temizlik çalışmaları da eş zamanlı yapıldı.

Gelinciktepe, Kaldırım, Bahçebaşı, Çamurlu, Merkez Beydağı ve Orduzu gibi TOKİ konutlarının yoğun olduğu, rakımı yüksek kesimlerde ekipler sahada görev aldı. Karın etkili olduğu noktalarda ulaşımın aksamaması için gerekli tüm müdahaleler gerçekleştirildi.

Çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda hasta nakilleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarına anında müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmedi.

Başkan Taşkın'ın Takibi

Gece boyunca sahada olan Başkan Bayram Taşkın, Hükümet Konağı çevresinde görev yapan ekipleri ziyaret ederek sıcak çay ikramında bulundu ve Kanalboyu bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taşkın, gece saat 00.00'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

"Gece gündüz demeden, 7-24 esasına göre çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması için ekiplerimiz sahada görevine devam ediyor"

BATTALGAZİ'DE BUZLANMAYA KARŞI TUZLAMA MESAİSİ

BATTALGAZİ'DE BUZLANMAYA KARŞI TUZLAMA MESAİSİ

BATTALGAZİ'DE BUZLANMAYA KARŞI TUZLAMA MESAİSİ

