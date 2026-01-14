Battalgazi'de Malatya'nın İkinci Hayvan Barınağı Hizmete Açıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Malatya’nın ikinci hayvan barınağı hizmete açıldı. Tesis hayvan kabulüne başlamış olup, sahipsiz hayvanların sağlık, bakım ve barınma süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Tesisin Özellikleri

Modern altyapı, kapalı ve açık padoklar ile geniş doğal yaşam alanları sunan barınakta hayvanların sağlık ve refahı ön planda tutuluyor. Her hayvan için ayrı kulübe sağlanırken, dilediklerinde kullanabilecekleri açık alanlar da mevcut.

Veterinerlik Hizmetleri ve Kabul Süreci

Veteriner Hekim Nazlıcan Erbek konuyla ilgili olarak şunları aktardı: "Barınağımıza kabul edilen tüm hayvanlar, ilk aşamada detaylı bir genel muayeneden geçiriliyor ve sağlık durumlarına göre sağlıklı olanlar ile tedaviye ihtiyaç duyanlar şeklinde ayrılıyor. Sağlık problemi tespit edilen hayvanlarımız, gerekli tedavi süreçlerinden geçirilerek yeniden sağlıklarına kavuşturuluyor. Hayvanların toplanma işlemleri, eğitimli ve deneyimli ekiplerimiz tarafından etik kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor ve güvenli şekilde barınağımıza ulaştırılıyor. Kabul edilen hayvanlarımız; cinsiyetlerine, ırklarına ve sağlık durumlarına göre uygun padoklara yerleştiriliyor. Barınma sürecinde hayvanlarımızın refahı ön planda tutuluyor, günlük beslenmeleri üç öğün olacak şekilde planlanıyor ve su ile beslenme ihtiyaçları hijyenik şartlarda karşılanıyor. Kapalı padoklarımızın yanı sıra doğal yaşam alanlarımız da bulunuyor. Hayvanlarımızı kendi doğal davranışlarından uzaklaştırmadan, daha sağlıklı ve özgür bir ortamda yaşamalarını hedefliyoruz. Her hayvanın kendisine ait kulübesi bulunuyor ve dilediklerinde açık alanları kullanabiliyorlar"

Amaç ve Hedef

Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulan bu tesis; modern donanımı, geniş yaşam alanları ve etik çalışma anlayışıyla Malatya'daki sahipsiz hayvanlara güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Barınakta yürütülen çalışmalarla hayvan refahının en üst seviyede korunması amaçlanıyor.

BATTALGAZİ’DE MALATYA’NIN İKİNCİ HAYVAN BARINAĞI HİZMETE BAŞLADI