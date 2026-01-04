DOLAR
Ege’nin 'Enleri' Belirlendi: EGF 2025’in En Başarılıları Seçildi

Ege Gazeteciler Federasyonu, 10 Ocak etkinlikleri kapsamında 2025’in en başarılı kişi ve kurumlarını seçti; ödül töreni 7 Ocak 2026'da Muğla'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:32
Ege’nin 'Enleri' Belirlendi: EGF 2025’in En Başarılıları Seçildi

Ege’nin 'Enleri' Belirlendi

Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) üyeleri, ilk kez düzenlenen değerlendirme ile Ege Bölgesi’nin en başarılı kişi, kurum ve bürokratlarını ile meslek onur ödülünü hak eden gazetecileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında seçti.

Seçim Süreci

EGF'ye bağlı 8 ilin gazeteciler cemiyetleri ve bu cemiyetlere üye gazetecilerin oylarıyla yapılan değerlendirme sonucunda; valilerden kaymakamlara, ilçe belediye başkanlarından iş insanlarına, kadın girişimcilerden spor insanlarına kadar birçok alanda 2025 yılının en başarılı isimleri belirlendi.

Ödül Alanlar

En Başarılı Vali: Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Aydın Valisi Yakup Canbolat seçildi.

En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Ege Belediyeler Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu olarak belirlendi.

Özel Ödül: Muğla’nın ve Ege Bölgesi’nin tanıtımına katkı sağlayan sinema filmleriyle tanınan yönetmen Yüksel Aksuye takdir kararı verildi.

Meslek Onur Ödülü: Gazetecilik mesleğinde 40 yılı aşan ve halen mesleğe emek veren meslek büyüklerine takdim edilecek.

Ödül Töreni ve Açıklama

Ödül töreni 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 15.00'te Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Yaşam Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cem Kaytan, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, 'İlk kez böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Ödül alan tüm kişi ve kurumları kutluyorum. Gazeteci meslektaşlarımızın oylarıyla doğru isimlerin belirlendiğine inanıyorum. Bu organizasyonu geleneksel hâle getirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

