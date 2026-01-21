Bayburt Çiğdemlik'te Köylüler 'Her şey devletten beklenmez' Diyerek Yolları Açtı

Bayburt Çiğdemlik'te köylüler yolları kendi imkanlarıyla açtı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde yaşayan vatandaşlar, kar yağışı sonrası kapanan yollarını "Her şey devletten beklenmez" diyerek kendi imkânlarıyla ulaşıma açtı.

Traktör arkasına bağladıkları aparatla kar küreyen vatandaşlar, devletin iş yükünü hafifletmek adına örnek bir dayanışma gösterdi.

Bayburt genelinde etkili olan kar yağışının ardından Çiğdemlik köyünde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. Köy yollarının kapanması üzerine Erhan Timur ve Şahin Erkovan isimli vatandaşlar, karla mücadeleyi devlet ekiplerine bırakmayarak harekete geçti. Kendi traktörlerinin arkasına monte ettikleri kar temizleme aparatıyla köyün ana ve ara yollarını kardan arındırdılar.

"Devletin yükünü hafifletmek istedik"

Kendi imkânlarıyla yol açma çalışması başlatan Erhan Timur ve Şahin Erkovan, kış şartlarında devletin her noktaya aynı anda yetişmesinin zor olduğunu vurguladı. Erkovan, "Her şeyi devletten beklemek olmaz. Biz de kendi imkanlarımızla üzerimize düşeni yaptık, devletin yükünü hafifletmek istedik. Amacımız yollarımızı açarak hem ulaşımı kolaylaştırmak hem de devletimize destek olmaktır. Köyümüzün yolunu el birliğiyle tertemiz yaptık" şeklinde konuştu.

Köylü dayanışması ve çocukların sevinci

Traktörle yapılan ana temizlik çalışmalarına diğer köy sakinleri de küreklerle eşlik etti. Yol kenarlarında biriken kar kütlelerini temizleyen vatandaşlar, kısa sürede köy içindeki ulaşım ağını tamamen açık hale getirdi. İmece usulüyle açılan yolların keyfini ise en çok çocuklar çıkardı; yollar temizlenince sokağa çıkan çocuklar, kızaklarını alıp dik yokuşların başına geçti ve karın tadını doyasıya çıkardı.

