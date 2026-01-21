Bayburt Çiğdemlik'te Köylüler 'Her şey devletten beklenmez' Diyerek Yolları Açtı

Bayburt Aydıntepe'ye bağlı Çiğdemlik köyünde vatandaşlar, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulan karı traktör ve kürekle temizleyerek yolları kendi imkanlarıyla ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:37
Bayburt Çiğdemlik'te Köylüler 'Her şey devletten beklenmez' Diyerek Yolları Açtı

Bayburt Çiğdemlik'te köylüler yolları kendi imkanlarıyla açtı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde yaşayan vatandaşlar, kar yağışı sonrası kapanan yollarını "Her şey devletten beklenmez" diyerek kendi imkânlarıyla ulaşıma açtı.

Traktör arkasına bağladıkları aparatla kar küreyen vatandaşlar, devletin iş yükünü hafifletmek adına örnek bir dayanışma gösterdi.

Bayburt genelinde etkili olan kar yağışının ardından Çiğdemlik köyünde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. Köy yollarının kapanması üzerine Erhan Timur ve Şahin Erkovan isimli vatandaşlar, karla mücadeleyi devlet ekiplerine bırakmayarak harekete geçti. Kendi traktörlerinin arkasına monte ettikleri kar temizleme aparatıyla köyün ana ve ara yollarını kardan arındırdılar.

"Devletin yükünü hafifletmek istedik"

Kendi imkânlarıyla yol açma çalışması başlatan Erhan Timur ve Şahin Erkovan, kış şartlarında devletin her noktaya aynı anda yetişmesinin zor olduğunu vurguladı. Erkovan, "Her şeyi devletten beklemek olmaz. Biz de kendi imkanlarımızla üzerimize düşeni yaptık, devletin yükünü hafifletmek istedik. Amacımız yollarımızı açarak hem ulaşımı kolaylaştırmak hem de devletimize destek olmaktır. Köyümüzün yolunu el birliğiyle tertemiz yaptık" şeklinde konuştu.

Köylü dayanışması ve çocukların sevinci

Traktörle yapılan ana temizlik çalışmalarına diğer köy sakinleri de küreklerle eşlik etti. Yol kenarlarında biriken kar kütlelerini temizleyen vatandaşlar, kısa sürede köy içindeki ulaşım ağını tamamen açık hale getirdi. İmece usulüyle açılan yolların keyfini ise en çok çocuklar çıkardı; yollar temizlenince sokağa çıkan çocuklar, kızaklarını alıp dik yokuşların başına geçti ve karın tadını doyasıya çıkardı.

"HER ŞEY DEVLETTEN BEKLENMEZ" DİYEREK KÖY YOLLARINI KENDİ İMKANLARIYLA TEMİZLEDİLER

"HER ŞEY DEVLETTEN BEKLENMEZ" DİYEREK KÖY YOLLARINI KENDİ İMKANLARIYLA TEMİZLEDİLER

"HER ŞEY DEVLETTEN BEKLENMEZ" DİYEREK KÖY YOLLARINI KENDİ İMKANLARIYLA TEMİZLEDİLER

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Belediye Binaları Ay-Yıldızlı Türk Bayraklarıyla Donatıldı
2
Coğrafi işaretli ot süpürgeler yok oluyor: Sakarya'nın son ustaları
3
Yeşilyurt Belediyesi'nden Geleneksel AVM Sömestr Spor Şenliği Başladı
4
Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti
5
Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı 2026 Faaliyet Planını Belirledi
6
Edirne Huzurevinde Sıra Gecesi: Gönüller Bir Oldu
7
Yozgat'ta Yaralı Kızıl Şahin HAYDİ Ekipleri Tarafından Koruma Altına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları