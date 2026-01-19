Bayburt'ta Besici Fikri Telli, 140 Küçükbaşı Eksi 25'te Sevgiyle Büyütüyor

Başçımağıl köyünde emekli besici Fikri Telli, eksi 25 dereceye varan soğukta 140 küçükbaş hayvanını özveriyle besliyor; yem ve bakımını kendisi sağlıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:03
Başçımağıl'da zorlu kış şartlarına rağmen örnek hayvancılık

Fikri Telli, Bayburt merkeze 42 kilometre uzaklıktaki Başçımağıl köyünde, eksi 25 dereceye varan soğuklara rağmen 140 küçükbaş hayvanına gözü gibi bakıyor.

Emekli olduktan sonra hobi amaçlı hayvancılığa başlayan ve hem köyde hem de merkezde evi bulunan Telli, merkeze gittiği günlerde bile karlı yolları ve zorlu tepeleri aşarak hayvanlarını yemlemek için kilometrelerce yol kat ediyor.

Köyde kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı günlerde sürüsünü ahırdan çıkaran Telli, sırtına yüklediği çuvallarla yemlikleri dolduruyor.

Hayvanlarının bakımını veteriner hekimlerden özel olarak temin ettiği vitaminlerle titizlikle yapan Telli, hayvancılığı severek yaptığını ve zorlanmadığını belirtiyor.

Bakımlar tamamlandıktan sonra soba üzerinde çay demleyip yemek yapacağını anlatan Telli, günlük rutinini şu sözlerle dile getirdi:

"Hayvanların yemini, suyunu verdik, içeri aldık. Biraz hava aldılar, ben de işlerimi hallettim. Yukarıdaki hayvanlara da bakacağım. Sonra sobamızı yakacağız, çayımızı demleyeceğiz. Sabah yine aynı tempoyla devam edeceğiz. Yorulma yok, dinlenme yok; kafa rahat olduktan sonra sıkıntı yok."

İşini gönülden yaptığını vurgulayan Telli, hayvancılığın her mevsiminin ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, "Kimseden bir şey beklemiyorum, kendi işimi kendim yapıyorum. Ahırı biraz daha genişleteceğiz. Yazın hayvanları dağa salacağız. Kışın ayrı, yazın ayrı bir güzelliği var" dedi.

