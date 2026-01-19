Elazığ'da Fırat EDAŞ'tan Karla Zorlu Enerji Mücadelesi

Elazığ'da Palu ilçesindeki devrilen enerji hatlarını Fırat EDAŞ ekipleri zorlu kış koşullarında onarıyor; direkler elden taşınıyor, çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:20
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı, Palu ilçesinin bazı köylerinde elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) ekipleri, yıkılan enerji hattını yeniden devreye almak için yoğun ve koordineli bir çalışma başlattı.

Saha ekipleri ağır şartlara rağmen aralıksız çalışıyor

İş makinelerinin ilerleyemediği noktalarda ekipler, elektrik direklerini bazen sırtlayarak, bazen kar içinde halatlar yardımıyla çekerek arızalı hatta ulaştırıyor. Ağır kış şartlarına rağmen ekipler sahada aralıksız mesai yapıyor.

Kimi zaman tipi ve fırtınaya yakalanan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Ekiplerin yoğun çabasıyla enerji hatlarının bir an önce onarılması hedefleniyor.

