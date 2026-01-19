Zonguldak’ta Karla Mücadele: Zonguldak-Ereğli Yolu Trafiğe Açıldı

Yoğun kar nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan Zonguldak-Ereğli kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı; ağır vasıtalar kontrollü geçti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:18
Zonguldak’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrası kapanma noktasına gelen Zonguldak-Ereğli kara yolu, Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Ekiplerin çalışmaları

Karla kaplı yolların temizlenmesinin ardından, saatlerdir bekletilen ağır vasıtaların geçişine izin verildi. Karayolları ekipleri, yolun özellikle yüksek kesimlerindeki ulaşıma olumsuz etkisini azaltmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Zonguldak genelinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ederken, ana arterlerdeki müdahalelerle trafik akışının normale döndürülmesi hedeflendi.

Kontrollü açılış ve havadan görüntüler

Bir süredir güvenlik gerekçesiyle bekletilen tır ve kamyon gibi uzun araçların da güzergahı kullanmalarına kontrollü olarak izin verildi. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrası yol, kontrollü geçişlere açıldı.

Kara yolunun son durumu dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerdeki trafik akışının normale dönmeye başladığı görüldü.

