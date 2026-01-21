Bayburt'ta Buz Sarkıtları İtfaiye ve Zabıta Tarafından Temizleniyor

Gece -18, gündüz -10 derecelerle kentte ağır soğuk

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, Bayburt merkezinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometreler gece eksi 18, gündüz saatlerinde ise eksi 10 dereceyi gösterdi.

Sabah işe giden vatandaşlar, araçlarının yanında adeta Sibirya’yı andıran görüntülerle karşılaştı. Aşırı soğuk nedeniyle bazı araçlarda mazot depolarının donması ve akülerinin süzülmesi gibi sorunlar ortaya çıktı.

Ekipler çatı saçaklarındaki tehlikeli buzları temizliyor

Gece boyunca düşen sıcaklıkların etkisiyle çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları yer yer 60 santimetreye ulaştı. Oluşan bu tehlikeli sarkıtlar nedeniyle itfaiye ve zabıta ekipleri alarma geçti.

İtfaiye ekipleri, merdivenlerle çıktıkları binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırarak temizlerken, zabıta ekipleri ise apartman ve iş yerlerinin pencerelerinden kontrollü şekilde sarkıtları düşürerek yaya ve araç güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Yetkililer, vatandaşları tehlike oluşturan çatılardaki buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaya ve ekiplerin uyarılarına uymaya çağırdı.

