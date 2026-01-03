Bayburt’ta Dondurucu Soğuk: Termometreler -27°C'yi Gösterdi

Hava Durumu ve Etkileri

Bayburt’ta etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düştü. Bölgede doğal gaz tahliye borularında buzlanma meydana geldi.

Soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor; araç camları buz tuttu, açık alanlardaki yüzeyler kırağıyla kaplandı. Ayrıca doğal gaz kombi tahliye borularında buz sarkıtı oluştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dondurucu etki yerini az da olsa güneşli bir havaya bıraktı. İlerleyen saatlerde hava sıcaklığı 7 derece birden artış göstererek eksi 20 dereceye kadar yükseldi.

Sıcaklıktaki artışa rağmen dondurucu soğuk etkisini sürdürdü; vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Sabah saatlerinde sürücüler, buzlanma nedeniyle trafikte dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdüreceği öğrenildi.

