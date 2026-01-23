Bayburt'ta Kar Yağışı ve Donduran Soğuk: Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Bayburt'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Meteoroloji uyarısı ve hava durumu değerlendirmesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin son değerlendirmelerine göre bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülürken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu koşullar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor; ulaşım ve dış mekan faaliyetlerinde tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğuna işaret edilerek yetkililer ve vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt merkez ve Demirözü ilçesinde eksi 13, Aydıntepe ilçesinde ise eksi 18 derece olarak ölçüldü.

BAYBURT’TA KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR