Şehitkamil Belediyesi Kütüphanelerinde 2025 Rekoru: 1.234.011 Ziyaretçi

Şehitkamil Belediyesi kütüphaneleri 2025'te toplam 1 milyon 234 bin 011 ziyaretçi ağırladı; sınav hazırlıklarındaki öğrencilere çay ve çorba ikramı yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:44
Şehitkamil Belediyesi kütüphanelerine 2025'te rekor ziyaretçi

Şehitkamil Belediyesi, eğitime ve gençliğe verdiği önemi 2025 verileriyle bir kez daha gösterdi. İlçe genelinde hizmet veren belediyeye bağlı kütüphaneler, yıl boyunca yoğun ilgi görerek on binlerce öğrencinin ve vatandaşın buluşma noktası oldu. Sessiz, güvenli ve donanımlı yapılarıyla yaklaşık 1 milyon 234 bin 011 kişiyi ağırlayan kütüphaneler, özellikle sınavlara hazırlanan gençler için vazgeçilmez adresler arasında yer aldı.

Ziyaretçi rekoru

Kütüphaneleri kullanan ziyaretçilerin önemli bir bölümünü KPSS, üniversite, lise ve çeşitli mesleki sınavlara hazırlanan öğrenciler oluşturdu. Planlı ve verimli çalışma ortamlarıyla öne çıkan kütüphaneler, gençlerin hedeflerine odaklanmasına katkı sundu. M. Sami Benli Kütüphanesi 567 bin 148 ziyaretçiyle büyük bir başarıya imza attı. M. Sami Benli Çocuk Kütüphanesinden 2 bin 225 çocuk faydalanırken, ilçenin farklı noktalarındaki gençlik kütüphaneleri ise toplamda 662 bin 542 kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 234 bin 011 kişiyi misafir etti.

Öğrencilere çay ve çorba ikramı

Şehitkamil Belediyesi, eğitim yatırımlarının yanı sıra öğrencilere yönelik sosyal destekleriyle de fark yarattı. Kütüphanelerde ders çalışan öğrencilere sıcak çay, çorba ve çeşitli atıştırmalıklar ikram edilerek, özellikle yoğun sınav dönemlerinde gençlerin motivasyonu artırıldı. Bu uygulama, öğrenciler ve aileler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Başkanın değerlendirmesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kütüphanelere gösterilen yoğun ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Yılmaz, "Şehitkamil’de kütüphaneler artık yalnızca kitap okunan alanlar değil, aynı zamanda sosyal ve akademik yaşamın merkezi haline geldi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kütüphanelerimiz, yalnızca ders çalışılan alanlar değil; gençlerimizin kendilerini güvende hissettikleri, hedeflerine odaklandıkları yaşam alanlarıdır. 2025 yılında ulaşılan ziyaretçi sayıları, bu anlayışın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sınavlara hazırlanan evlatlarımızın yanında olmaya, onları hem akademik hem de sosyal anlamda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz ayrıca, ilçedeki kütüphane sayısını ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, gençlerin talepleri doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

