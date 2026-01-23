Şırnak'ta Tümgeneral Tombul'dan Duygulandıran Jest: Yüzük 85 Yaşındaki Vatandaşa

Şırnak'ta Tümgeneral Tombul'dan duygulandıran jest

Vali Birol Ekici ile Ortasu köyünde vatandaş buluşması

Şırnak Valisi Birol Ekici ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, cuma namazını Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü Merkez Camiinde vatandaşlarla birlikte kıldı.

Namazın ardından Vali Ekici ve Tümgeneral Tombul, camide soba başında vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Sıcak ve samimi görüntülerin oluştuğu buluşmada, Tümgeneral Tombul’un parmağındaki yüzüğü çıkararak 85 yaşındaki bir vatandaşa hediye etmesi duygu dolu anlar yaşattı.

Vali Ekici’nin vatandaşlarla birebir ilgilenmesi ve içten sohbeti çevredekiler tarafından takdir topladı. Vatandaşlar, bu anlamlı ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olmasından duydukları mutluluğu ifade etti.

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI ORTASU KÖYÜ’NDE DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ GÖNÜL BAĞI BİR KEZ DAHA GÜÇLENDİ.