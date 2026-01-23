Şırnak'ta Tümgeneral Tombul'dan Duygulandıran Jest: Yüzük 85 Yaşındaki Vatandaşa

Şırnak Valisi Birol Ekici ve Tümgeneral Zafer Tombul, Ortasu köyünde cuma namazı sonrası 85 yaşındaki vatandaşa yüzük hediye ederek duygusal anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:36
Şırnak'ta Tümgeneral Tombul'dan duygulandıran jest

Vali Birol Ekici ile Ortasu köyünde vatandaş buluşması

Şırnak Valisi Birol Ekici ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, cuma namazını Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü Merkez Camiinde vatandaşlarla birlikte kıldı.

Namazın ardından Vali Ekici ve Tümgeneral Tombul, camide soba başında vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Sıcak ve samimi görüntülerin oluştuğu buluşmada, Tümgeneral Tombul’un parmağındaki yüzüğü çıkararak 85 yaşındaki bir vatandaşa hediye etmesi duygu dolu anlar yaşattı.

Vali Ekici’nin vatandaşlarla birebir ilgilenmesi ve içten sohbeti çevredekiler tarafından takdir topladı. Vatandaşlar, bu anlamlı ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olmasından duydukları mutluluğu ifade etti.

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI ORTASU KÖYÜ’NDE DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ GÖNÜL BAĞI BİR KEZ DAHA GÜÇLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

