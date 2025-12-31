DOLAR
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi

Bayburt'ta 30 Aralık 2025'te etkili soğuk hava sonucu en düşük sıcaklık Ballıkaya'da eksi 18,1 derece ölçüldü; çeşitli köylerde çift haneli eksi değerler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:03
30 Aralık 2025 saat 18.00 - 31 Aralık 2025 saat 06.00 arasında etkili soğuk hava

Bayburt genelinde 30 Aralık 2025 saat 18.00 ile 31 Aralık 2025 saat 06.00 arasında etkili olan soğuk hava nedeniyle en düşük sıcaklık eksi 18,1 derece olarak ölçüldü.

En düşük sıcaklık Bayburt Merkez’e bağlı Ballıkaya köyünde kaydedildi.

Bölgede ölçülen diğer düşük sıcaklıklar: Aydıntepe'de eksi 16,3, Demirözü Beşpınar köyünde eksi 14,5, Taşçılar köyünde eksi 14,2, Yaylalar köyünde eksi 13,9, Bayburt merkezde eksi 13,5 ve Kop Kayak Merkezi'nde eksi 10,9 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava ve buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

