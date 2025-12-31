Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi

30 Aralık 2025 saat 18.00 - 31 Aralık 2025 saat 06.00 arasında etkili soğuk hava

Bayburt genelinde 30 Aralık 2025 saat 18.00 ile 31 Aralık 2025 saat 06.00 arasında etkili olan soğuk hava nedeniyle en düşük sıcaklık eksi 18,1 derece olarak ölçüldü.

En düşük sıcaklık Bayburt Merkez’e bağlı Ballıkaya köyünde kaydedildi.

Bölgede ölçülen diğer düşük sıcaklıklar: Aydıntepe'de eksi 16,3, Demirözü Beşpınar köyünde eksi 14,5, Taşçılar köyünde eksi 14,2, Yaylalar köyünde eksi 13,9, Bayburt merkezde eksi 13,5 ve Kop Kayak Merkezi'nde eksi 10,9 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava ve buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

BAYBURT’TA TERMOMETRELER EKSİ 18’İ GÖRDÜ