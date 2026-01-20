Bayburt'ta Tipi 70 Köy Yolunu Kapattı — Ekipler Açma Çalışmalarını Sürdürüyor

İl Özel İdaresi yoğun mesai yapıyor

Bayburt'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından sahaya çıkan ekipler, özellikle yüksek kesimlerde yoğun karla mücadele yürütüyor.

Yetkililer, bazı güzergâhlarda kar kalınlığının 2 metreyi aştığını bildirirken, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Karla mücadele ekipleri, önceliği ulaşımın güvenli sağlanmasına vererek kapanan güzergâhları aşama aşama açıyor.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının yer yer etkisini sürdürdüğüne dikkat çekerek sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölge, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek; ayrıca buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.

Öte yandan yetkililer, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini yineleyerek, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısında bulundu. Vatandaşların ve sürücülerin güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

