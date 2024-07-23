Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

Vakıfbank, 25 Haziran 2024 - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlediği etkileyici kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu özel kampanya, yeni müşteri kazanımını teşvik etmek ve mevcut müşterilerini ödüllendirmek amacıyla hayata geçirildi. Katılımcılar, iPhone 15, Apple Watch Series 9 ve AirPods Pro gibi cazip hediyeler kazanma şansını yakalayacak. Hediyeler arasında beşer adet iPhone 15 ve Apple Watch Series 9, ayrıca beş adet AirPods Pro (2. Nesil) yer alıyor.

Kampanyaya katılım oldukça basit. Vakıfbank mobil uygulamasını indirip giriş yapan kullanıcılar, "Profilim" sekmesindeki "Kampanyalar" bölümüne giderek katılım onayı verebiliyor. Katılım hakkı kazanmak için mobil uygulama üzerinden bir hesap eklemek, yeni otomatik ödeme talimatı vermek veya yeni bir banka hesabı açmak gibi adımlar atılabiliyor. Ayrıca, Vakıfbank müşterisi olmayanlar, "Müşteri Ol" butonunu kullanarak ek bir çekiliş hakkı kazanabiliyorlar.





Kampanya süresince her katılımcı toplamda dört çekiliş hakkına sahip olabilecek. Çekiliş hakkı kazanmak için yapılan işlemler arasında otomatik ödeme talimatı verme ve yeni hesap açma gibi adımlar bulunuyor. Ancak, kampanya süresince hesap iptalleri ve diğer değişiklikler, kazanılan çekiliş haklarını etkileyebilir. Kazananlar, 10 Eylül 2024 tarihinde noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek ve sonuçlar 16 Eylül 2024'te Takvim Gazetesi'nde açıklanacak.

Kampanyaya Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılımcılar, kampanya şartlarını kabul etmiş sayılacak ve kazananların iletişim bilgilerinin doğruluğu büyük önem taşıyor. Belirlenen tarihlerde başvurmayan talihliler, ikramiye hakkını kaybedecekler. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank’ın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir. Bu kampanya, Vakıfbank’ın finansal hizmetlerin yanı sıra müşterilerine heyecan verici hediyeler kazanma fırsatı sunduğu eşsiz bir fırsat olarak öne çıkıyor.