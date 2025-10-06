Belçika'dan Klasik Otomobil Tutkunları Göbeklitepe'yi Gezdi

Uluslararası gezi Şanlıurfa'da sürdü

Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Azerbaycan ve Gürcistan turunun ardından Türkiye'ye gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Etkinlik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlendi. Gezginler Göbeklitepe'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve klasik araçlarını sergiledi.

Mehmet Kasım Gülpınar, gazetecilere, şehrin bu tür etkinliklerde yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Dünyada sayılı olan klasik araç sahipleriyle beraber Göbeklitepe'yi ziyaret ediyoruz. Bu etkinlik Şanlıurfa için güzel bir tanıtım ve reklam niteliğinde. Turizm, hayat ve gelecek demektir. Şanlıurfa'da ise bu potansiyel fazlasıyla mevcut.

