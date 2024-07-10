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Belediye acil personel alımı yapıyor! 18-65 yaş arasına sınavsız puansız alım

Hatay'da Reyhanlı Belediyesi geçici işçi alımı yapacağını duyurdu! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 10.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 11:01
Belediye acil personel alımı yapıyor! 18-65 yaş arasına sınavsız puansız alım

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hızla artan iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla Reyhanlı Belediyesi, acil eleman alımı başlatıyor. 8 Temmuz 2024 tarihinde saat 08:00 ile 17:00 arasında yapılacak başvurularla bir gün içinde 100 geçici işçi alınacak.

Başvuru yapacak adaylardan aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, en az 2 aylık deneyime sahip olma ve 18-65 yaş aralığında olma yer alıyor. Adaylar, kimlik belgesi, diploma veya öğrenim belgesi, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi ve sağlık raporu gibi belgeleri Reyhanlı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yeni Mahalle Atatürk Cad. no:100/1 Reyhanlı HATAY adresine şahsen ibraz etmeleri gerekiyor.

hatay reyhanlı

İşe alınacak işçiler, Reyhanlı Belediyesi Hizmet Binası ve ek binalarında çalışacaklar ve çalışma saatleri 08:00 ile 17:00 arasında olacak.

Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi almak isteyen adaylar için detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu Reyhanlı Belediyesi web sitesinde yer alıyor.

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