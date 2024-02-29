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Belediye memur alımı başlatıldı! Kadın erkek KPSS 70 puan yeterli

Beylikdüzü Belediyesi memur alımı yapacağını bildirdi! Peki başvuru koşulları neler? İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 29.02.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:24
Belediye memur alımı başlatıldı! Kadın erkek KPSS 70 puan yeterli

Beylikdüzü Belediyesi, kurumunu daha da güçlendirmek adına veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonunda 9 yeni memur alımı gerçekleştirecek. Başvuruların başladığı bu süreç, adaylara önemli bir kariyer fırsatı sunuyor. Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, belirli suçlardan mahkum olmama, askerlik durumu ile ilgili özel şartları karşılama gibi genel başvuru şartlarına ek olarak, adayların mezun oldukları okula uygun öğrenim şartlarını taşıması ve KPSS (B) grubu sınavına girerek belirli bir puanı alması gerekiyor.

Başvurular, 26 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecek. Ayrıca, elektronik başvurular [email protected] mail adresine belirli belgeler eklenerek gerçekleştirilebilecek. Başvuruların geçerli olabilmesi için postadaki gecikmeler ve belirlenen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

beylikdüzü memur alımı

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı durumlarda yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı vurgulanmıştır. Adayların daha önce çalıştıkları kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmaları, ayrıca ilan edilen memur kadrosuna başvuran adayların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmaları veya mezun oldukları okulda bilgisayar dersi gördüklerini belgelemeleri gerekiyor.

Beylikdüzü Belediyesi, nitelikli adaylar aracılığıyla kadrosunu güçlendirerek daha etkin hizmet sunmayı hedefliyor. Başvuru yapan adaylar, belirtilen tarihler içinde detaylı başvuru sürecine ulaşabilir ve kariyerlerine önemli bir adım atabilirler. Yeni memur alımına başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz!

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