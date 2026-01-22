Besni'de Yoğun Kar Yağışı: Cadde ve Sokaklar Beyaza Büründü

Besni'de Yoğun Kar Yağışı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İlçe genelinde kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kar yağışının çiftçi ve esnafın yüzünü güldürmesi temennisinde bulunan vatandaşlar, kartopu oynayarak eğlendi.
Yetkililerden Uyarı
Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını istedi.
Meteoroloji yetkilileri ise kuvvetli kar yağışının tipi ve don riskini de beraberinde getirebileceğine dikkat çekerek gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.
