BEUN: 2025'te Uluslararası Bilimsel Yayınlarda yüzde 40,05 Artış

BEUN, 2025'te SCI, SCIE ve AHCI indeksli yayın sayısını yüzde 40,05 artırarak 397'den 556'ya yükseltti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:26
Hızlı yükseliş ve indekslerdeki büyüme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararası bilimsel yayın performansında istikrarlı bir yükseliş sergileyerek dikkat çekti. 2025 yılında SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yer alan yayın sayısını bir önceki yıla göre yüzde 40,05 oranında artırdı.

Web of Science’ın 5 Ocak 2026 tarihli verilerine göre, üniversitenin 2024 yılında 397 olan SCI, SCIE ve AHCI kapsamındaki yayın sayısı, 2025 yılında 556'ya yükseldi. Bir yıl içerisinde 159 yayınlık artış sağlayan BEUN, bu performansla bilimsel üretimdeki kararlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

Bu başarı, BEUN’un araştırma-geliştirme temelli kurumsal yaklaşımının, nitelikli akademik kadrosunun ve bilimsel üretimi destekleyen teşvik politikalarının güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Farklı disiplinlerde yürütülen çalışmalardan çıkan yayınların uluslararası saygın indekslerde yer bulması, üniversitenin akademik etki alanını her geçen yıl genişletiyor.

Rektörün açıklaması

"Köklü ve güçlü bir geçmişe sahip üniversitemizde bilimsel üretimi yalnızca nicel bir hedef olarak değil, kurumsal gelişimimizin temel unsurlarından biri olarak ele alıyoruz. SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yayın sayımızın bir yıl içerisinde yüzde 40’ın üzerinde artmış olması, kıymetli akademisyenlerimizin özverili çalışmalarının ve araştırma altyapısına yönelik yatırımlarımızın somut bir göstergesidir. Nitekim amacımız yalnızca yayın sayısını artırmak değil; bilimsel çalışmalarımızla topluma katkı sunan, bölgesel ve ulusal kalkınmaya değer katan, uluslararası alanda takdir gören araştırmalar ortaya koymaktır. Bu doğrultuda nitelikli akademik çalışmalar üretmeye, proje desteklerini artırmaya ve disiplinler arası iş birliklerini daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yükseköğretimde araştırma odaklı yaklaşımı teşvik ederek bizlere her daim destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu desteklerin, üniversitelerimizin bilimsel kapasitesinin gelişmesine ve uluslararası rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağladığına yürekten inanıyorum. Üniversitemizin elde ettiği bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Özveriyle yürüttükleri nitelikli bilimsel çalışmalar, üniversitemizin araştırma vizyonunu güçlendirerek; ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğümüzü artırıp bu başarının temelini oluşturmuştur. Akademisyenlerimizin ortaya koyduğu bu yüksek akademik performansın, önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine canı-gönülden inanıyor, tüm akademisyenlerimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

