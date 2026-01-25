BEUN Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı fakülte binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir, dekan yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Toplantı Açılışı ve Sunum

Toplantının açılışında Prof. Dr. Kadir Demir, 2024-2025 Akademik Yılı faaliyetlerini özetleyen kapsamlı bir sunum yaptı. Demir, sunumunda 2025-2026 Akademik Yılı hedeflerini, yeni akademik yıl planını, akademik ve idari personel ile öğrenci sayılarını, fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeleri ile akademik çalışmaları detaylı şekilde aktardı.

Sunumda ayrıca faaliyete geçirilmeyi planladıkları akademik projeler ve öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler hakkında bilgiler verildi. Dekan Demir, fakültenin gelişimine sürekli destek veren Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Teşekkür Belgeleri ve Değerlendirme

Sunumların ardından Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Belge takdiminin ardından Rektör Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılına ilişkin genel bir değerlendirme yaptı ve 2025-2026 Akademik Yılının üniversite ailesine hayırlı olmasını temenni etti.

Özölçer, Fen Fakültesi'nin temel bilimler alanındaki çalışmalarının üniversitenin bilimsel gücüne önemli katkı sunduğunu vurguladı. Fakültenin "Engelsiz Program Nişanı" almaya hak kazanmasının, kapsayıcı ve erişilebilir eğitim anlayışını somutlaştırdığını belirterek, "Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan bu yaklaşım üniversitemizin sosyal sorumluluk anlayışıyla da birebir örtüşmektedir." dedi.

Uluslararasılaşma, Başarılar ve Yeni Bölüm

Rektör Özölçer, fakültenin uluslararası akademisyenlerle güçlenen kadrosuna dikkat çekerek, "Farklı ülkelerden akademisyenlerin fakültemizde görev alması, bilimsel etkileşimi ve araştırma kalitesini ileriye taşımaktadır." ifadelerini kullandı. Bu sürecin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 46. Maddesi kapsamında yürütülen çalışmalarla desteklendiğini belirten Özölçer, YÖK tarafından açıklanan "EK-46 2023-2025 Yurt İçi" verilerine göre BEUN'un en yüksek başvuru yapan üniversiteler arasında yer almasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Fen Fakültesi akademisyenlerinin Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024’ listesinde yer almasının fakültenin araştırma ekosisteminin gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Ayrıca bu yıl açılan Yazılım Geliştirme Bölümünün stratejik önemine değinen Özölçer, "Dijital dönüşüm sürecinde yazılım temelli disiplinlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bölümün Fen Fakültemize ve üniversitemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.

Öğrenci Katılımı ve Program Akreditasyonları

Öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımının önemine vurgu yapan Rektör, Fen Fakültesi öğrencilerinin ÜNİDES proje destekleri ve TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında destek almalarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. "Lisans düzeyinde proje kültürünün kazandırılması, nitelikli bilim insanlarının yetişmesi açısından son derece kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fen Fakültesi bünyesindeki Matematik ve Biyoloji Bölümlerinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu almaya hak kazanmasını da değerlendiren Özölçer, bunun programların ulusal standartlarla uyumlu ve kalite güvencesine sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kapanış

Konuşmasının sonunda Fen Fakültesinin akademik ve bilimsel gelişimine katkı sunan tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Fen Fakültemizin önümüzdeki dönemde de araştırma, proje ve uluslararasılaşma alanlarında güçlü bir ivmeyle yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, yapılan sunumlar ve değerlendirmelerin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) FEN FAKÜLTESİ 2025-2026 AKADEMİK KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.