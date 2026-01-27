BEUN İİBF 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, Farabi Kampüsünde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılım

Toplantıya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, dekan yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Dekan Çakmak'ın sunumu

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, 2024-2025 Akademik Yılı faaliyetlerine dair kapsamlı bir sunum yaptı. Çakmak, 2025-2026 Akademik Yılı için planlanan çalışmalar, yeni akademik yıl programı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları ile fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler hakkında detaylı bilgi aktardı.

Sunumda ayrıca faaliyete geçirilmesi hedeflenen akademik projeler ve öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler ele alındı. Dekan Çakmak, fakültenin gelişimine destek veren Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Rektör Özölçer'in değerlendirmesi

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılına ilişkin genel bir değerlendirme yaptı. Özölçer, yeni akademik yılın bahar döneminin üniversite ailesine hayırlı olmasını dileyerek, iktisadi, beşeri, sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere tüm alanlarda nitelikli akademik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Özölçer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin akademik başarılarının yanı sıra kamu kurumları ve sektörlerle yürütülen sosyal ve toplumsal projeler ile akademik iş birlikleri sayesinde kayda değer bir konumda olduğunu belirtti.

Eğitim hedefleri ve iş birlikleri

Rektör Özölçer, İİBF öğrencilerinin sektörün gerektirdiği koşullar doğrultusunda sorun çözme kabiliyeti, mesleki sorumluluk, üretkenlik, girişimcilik ve güçlü akademik donanıma sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca sürdürülebilir eğitim ve yenilikçi yaklaşımların benimsenmesinin önemine dikkat çekti.

Özölçer, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Fakültenin akademik çalışmalarıyla şehrin kalkınmasına yaptığı katkılara değinerek, bu gelişime emek veren akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Toplantının kapanışı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) 2025-2026 AKADEMİK KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.