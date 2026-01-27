Sivas'ta -20°C'de Suya Giren Domuz Sürüsü Kamerada

Sivas'ta fotoğrafçı Mustafa Aslan, sıfırın altında 20 derecede tek sıra halinde suya giren yaklaşık 40 domuzun karşı kıyıya geçişini görüntüledi.

Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, sıfırın altında 20 derece soğukta suya giren ve karşı kıyıya geçen domuz sürüsünü kayda aldı.

Doğaya çıkarak bölgedeki yaban hayatını görüntülemeye çalışan Aslan, önce çok sayıda ayak izi fark etti, kısa süre sonra hareket halindeki domuz sürüsünü gördü. Sürünün tepeyi dolaşmak yerine daha kısa olan su yolunu tercih ettiğini belirleyen fotoğrafçı, barajın bazı kesimlerinin donmuş bazılarının ise açık olduğunu aktardı. Domuzlar tek sıra halinde suya girip yüzerek karşı kıyıya geçti.

Mustafa Aslan, domuzların suya yaklaştıklarında önce su içeceklerini sandıklarını ancak sonrasında suya girince şaşırdıklarını söyledi. Aslan, "Yaklaşık 40'a yakın domuz vardı. O gün bir şey çekemedik diye üzülmüştük ama son dakika doğa sürprizini yaptı" dedi.

Aslan, sürü içinde belirgin bir hiyerarşi olduğunu vurguladı. En öndeki domuzun yolu açtığını ve diğerlerinin onu takip ettiğini, hayvanların hem suda hızlı yüzdüğünü hem de karada seri hareket ettiğini anlattı. Ayrıca domuzların kalın yağ tabakalarının onları darbelerden ve soğuktan koruduğunu, bu sayede zorlu şartlarda bile geçiş yapabildiklerini belirtti.

