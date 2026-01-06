BEUN, ISO 9001, ISO 21001 ve ISO/IEC 27001 sertifikalarını yeniledi

BEUN, TS EN ISO 9001, ISO 21001 ve ISO/IEC 27001 sertifikalarını yeniledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), kalite ve akreditasyon alanındaki istikrarlı çalışmaları sonucunda TS EN ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 ve ISO/IEC 27001:2022 sertifikalarını yeniden almaya hak kazandı. Yenileme süreci 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Kalite yönetimi, eğitim-öğretim hizmetleri ve bilgi güvenliği alanlarındaki sistematik çalışmalarla üniversitenin uluslararası standartlara uygunluğu tescillendi.

TS EN ISO 9001:2015 belgesi, kurumsal süreçlerde kalite yönetiminin sürekliliğini ve etkinliğini; ISO 21001:2018, öğrenci merkezli eğitim anlayışının uluslararası ölçütlere uygun şekilde sürdürüldüğünü; ISO/IEC 27001:2022 ise bilgi varlıklarının korunması ile güvenli ve sürdürülebilir bilişim hizmetleri sunma yetkinliğini belgeliyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, yenilenen sertifikalarla yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme süreçlerini uluslararası standartlar doğrultusunda yürüttüğünü ortaya koydu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in değerlendirmesi

"Üniversitelerde kalite ve akreditasyon süreçleri; eğitim-öğretimden yönetsel yapılara, bilgi güvenliğinden kurumsal sürdürülebilirliğe kadar tüm alanlarda sürekli iyileşmeyi esas alan bir anlayışı zorunlu kılmaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak uluslararası geçerliliğe sahip TS EN ISO 9001, ISO 21001 ve ISO/IEC 27001 standartlarını yeniden almaya hak kazanmış olmamız, kurumsal süreçlerimizi sistematik, şeffaf ve izlenebilir bir yapı içinde yürüttüğümüzün somut bir göstergesidir. Bu önemli başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize özverili çalışmaları ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Üniversitemizde kalite kültürünün yerleşmesi ve sürdürülebilir hâle gelmesi, tüm çalışma arkadaşlarımızın gayretiyle mümkün olmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışımızı güçlendirirken bilgi güvenliği ve hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor; paydaşlarımızın beklentilerini esas alan bir yönetim yaklaşımıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

